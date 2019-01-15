Порошенко помиловал иранца, на которого обменяли украинского моряка Новичкова

Президент Ирана также помиловал украинца. После этого страны осуществили обмен.

Президент Петр Порошенко помиловал гражданина Ирана Али Джадуея, осужденного за шпионаж. Его обменяли на украинского моряка Андрея Новичкова, обвиняемого в Иране в убийстве.

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Об этом "Громадському" сообщил адвокат Джадуея Григорий Марьяновский. По его словам, президент Ирана также помиловал украинца. После этого страны осуществили обмен.

Защитник пояснил, что для украинского суда Джадуей остался виновным в шпионаже. Однако в помиловании отмечается, что с него сняты основное и дополнительные обвинения.

Марьяновский рассказал, что переговоры об обмене начались примерно весной 2018 года.

"Али задержали в августе 2016-го, моряка позже. Но говорить, что его задержали именно для того, чтобы обменять на Али - я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал он.

Адвокат добавил, что иранец хочет вернуться в Украину, потому что он имеет тут семью.

"У него есть жена, брак официально зарегистрирован. У него дочь, в декабре ей исполнилось 2 года", - рассказал Марьяновский.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2017 года на судне Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) младший рядовой матрос, иранец Mohammad Bahranpoor выпрыгнул за борт. Свидетелем происшествия стал старший помощник капитана Новичков, который сразу организовал спасательные работы. Тело матроса не нашли. По прибытии в Иран Новичкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве.