Освобожденный из иранской тюрьмы украинский моряк заявил, что отказался ради спасения принять ислам

Новичков также акцентировал, что не виновен в гибели подчиненного ему матроса, который в его присутствии в 2017 году выбросился за борт.

Украинский моряк, старший помощник капитана Андрей Новичков, которого недавно освободили из иранской тюрьмы и которому грозила смертная казнь, отказался ради спасения принять ислам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе сообщил сам Новичков.

«Предлагали обратиться в ислам, но я отказался. Изменить веру, в моем понимании это – все равно, что Родину предать», - сказал Новичков.

Он пояснил, что по иранскому законодательству, обвиняемый в убийстве мусульманин может, положив руку на Коран, многократно поклясться, что такого больше не совершит, после чего он может быть помилован.

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Новичков также акцентировал, что не виновен в гибели подчиненного ему матроса, который в его присутствии в 2017 году выбросился за борт.

«Меня обвинили, потому что я был единственным свидетелем. По иранскому законодательству, значит я – виновен», - сказал он.

По словам старпома, единственное, в чем его могли бы упрекнуть это жесткие требования ко всем подчиненным выполнять свои обязанности. Это, как отметил Новичков, впоследствии подтвердили следствию остальные члены команды.

Однако родственники погибшего обвинили Новичкова, так как матрос незадолго до случившегося отправил домой письмо, в котором жаловался на старпома.

«Он написал, что боится меня, но я ничего незаконного не делал. Только требовал, чтобы все исполняли свои обязанности. Это, в том числе и то, что я настаивал на соблюдении техники безопасности, потом подтвердила вся команда», - сказал Новичков.

Отвечая на вопрос УНИАН о том, приходилось ли ему ранее работать в данном регионе, Новичков подтвердил, что работал в Иране в 2004 году, однако тогда инцидентов не было.

«Я работал везде, кроме Африки», - сказал Новичков, добавив, что отправляться в Иран больше не планирует.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2017 года на судне Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) младший рядовой матрос, иранец Mohammad Bahranpoor выпрыгнул за борт. Свидетелем происшествия стал старший помощник капитана Новичков, который сразу организовал спасательные работы. Тело матроса не нашли. По прибытии в Иран Новичкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве.

16 мая 2018 года Одесский областной совет обратился к президенту Петру Порошенко и Верховной Раде с просьбой о содействии в спасении одессита Новичкова, которому грозила смертная казнь за преступление, которого он не совершал.

8 января Порошенко сообщил об освобождении Новичкова из заключения в Иране. 10 января Служба внешней разведки Украины заявила о возвращении Новичкова в Украину.