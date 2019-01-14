РФ должна отчитаться перед Международным судом ООН о мерах по восстановлению Меджлиса в Крыму

Украинская сторона готовится проинформировать суд о всех преследованиях крымских татар и о полном игнорировании Россией приказа суда ООН в контексте выполнения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Российская Федерация до 19 января должна отчитаться перед Международным судом ООН о мерах относительно приказа этого суда о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму и обеспечении доступности образования на украинском языке на полуострове.

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила в социальной сети Facebook.

Она заявила, что сегодняшнее письменное заявление по делу против России в Международном суде ООН в связи с нарушением Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации является очередным существенным процессуальным шагом.

"На данном этапе мы доказываем, что Суд, несмотря на возражения России, должен рассмотреть по существу все представленные нами доказательства нарушений Россией двух конвенций - Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметила она.

"Через несколько месяцев в Гааге состоятся устные слушания по этим вопросам. И еще через несколько месяцев Суд ООН вынесет соответствующее решение. Эта стадия процесса является важной для того, чтобы доказать, что действия России подлежат оценке Суда ООН и Россия должна нести ответственность как государство за нарушение международного права. После этого Суд сможет перейти к оценке доказательств правонарушений, которые мы представили летом 2018 года", - подчеркнула она.

"Параллельно мы работаем над тем, чтобы Россия обеспечила исполнение приказа суда ООН, в частности возобновила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", - добавила Зеркаль.

"По требованию суда, Россия до 19 января должна отчитаться о мерах по выполнению приказа суда. Параллельно мы также проинформируем Суд обо всех преследованиях крымских татар и о полном игнорировании Россией приказа суда ООН", - подчеркнула Зеркаль.

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Как сообщал УНИАН, 14 января Украина передала свои письменные замечания и позицию в Международный суд ООН в ответ на возражения РФ по поводу отсутствия у Суда юрисдикции рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Справка УНИАН. Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам в сохранении своих институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных предупредительных мер.