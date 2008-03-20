Луценко выдвинул требование к ООН

Министр внутренних дел Юрий Луценко призывает ООН четко регламентировать действия миротворцев при планировании операций, в частности относительно условий применения ими оружия.

Об этом он заявил в Косово во время встречи с представителями Миссии ООН в Косово, во время которой обсуждались события, произошедшие 17 марта в Косовской Митровице при освобождении помещения суда, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Луценко также обратился к представителям ООН с требованием в дальнейшем при планировании подобных операций просчитывать возможное развитие событий, в том числе и довольно агрессивное поведение населения, и разрабатывать детальный план действий миротворцев, в частности, и на случай вооруженного нападения на них.

Вместе с тем, относительно действий во время операции по освобождению помещения суда 17 марта будет проводиться служебное расследование специально созданной международной комиссией, которая должна назвать причины и обстоятельства гибели и ранения личного состава миротворцев, оценить действия населения в инциденте и т.п.

Луценко попросил включить в состав этой комиссии командира специального миротворческого подразделения МВДУ в Косово и проинформировать о результатах ее работы украинскую сторону.

По мнению же самого министра, одной из причин трагического инцидента стало именно отсутствие четкой регламентации вопроса применения миротворцами оружия, когда их здоровью и жизни угрожает реальная опасность.

Представители ООН на это указали, что миротворческие подразделения имеют полномочия самостоятельно принимать решение о применении оружия с учетом сложившейся ситуации.

Однако такой ответ не удовлетворил Луценко, так как в инциденте 17 марта оружие не применяли, кроме украинцев, также польские, румынские и французские миротворцы. Последние обратились к радикальным действиям, в частности и с применением оружия, лишь после первых ранений, отмечает пресс-служба МВД.

Однако вопрос Луценко относительно того, действительно ли командованием было запрещено применение миротворцами оружия даже в случае совершения относительно них вооруженного нападения, "осталось без конкретного ответа со стороны представителей ООН", добавляет она.

Луценко также посетил два госпиталя в Приштине, где находятся на лечении 7 украинцев, посетил место постоянной дислокации СМП МВДУ и Специального кинологического подразделения МВДУ в Косово в г. Гниляни, ознакомился с условиями проживания, материально-технического обеспечения подразделений и пр.

На сегодняшний день один раненый в ходе инцидента 17 марта переправлен в Украину. Вопрос репатриации других раненных решается.

Вместе с тем, балканский корреспондент "Би-Би-Си" передает, что сербские средства массовой информации обсуждают возможный вывод украинского контингента из Косово.

Украинская правда