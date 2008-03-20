Яценюк считает несвоевременным присоединение Украины к ПДЧ в апреле

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает несвоевременным присоединение Украины к плану действий относительно членства в НАТО на Бухарестском саммите в апреле этого года.

Такое мнение он высказал в интервью газете «Известия».

А.ЯЦЕНЮК считает, что если решение о ПДЧ будет принято сейчас, «это станет броском перчатки со стороны НАТО – России».

По мнению председателя ВР, время Украины наступит только на следующем саммите, а реальным членом НАТО Украина сможет стать лет через 10.

«Но вопрос в том, каким на то время станет Альянс, возникнут ли альтернативные системы евроатлантической безопасности? Думаю, они появятся, и Украина будет в них участвовать. Максимум, что может ожидать Украина – это послание, в котором ей предложат идти на сближение с НАТО, согласно ранее намеченному ежегодному плану», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Комментируя ожидаемый визит президента США Джорджа БУША в Украину, А.ЯЦЕНЮК отметил, что это очень хороший сигнал для международного сообщества. «Ведь это первый визит президента США на Украину за последние 8 лет», - отметил он.

Как известно, саммит НАТО состоится 2-4 апреля в Бухаресте. Перед саммитом, 31 марта – 1 апреля, Украину с государственным визитом посетит Дж.БУШ.