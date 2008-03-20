За фальсификацию депутату-перебежчику из БЮТ грозит 7 лет тюрьмы

Главное управление МВД в Киеве возбудило уголовное дело по факту фальсификации постановления Радивиловского районного суда Ривненской области, запрещающего регистрировать новых депутатов БЮТ в Киевсовете.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ).

По его словам, "сейчас расследуются обстоятельства возникновения этого решения суда с поддельной печатью, а также роль депутата Киевсовета Андрея АНДРЮШКИНА в этом вопросе".

А.ПОРТНОВ информировал, что постановление содержит целый ряд фактов о том, “что именно А.АНДРЮШКИН, который контролируется Блоком Черновицкого, заплатил сначала 10 тысяч долларов, потом еще 3 тысячи, а в конце 2 тысячи долларов, купив фактически себе постановление суда”.

При этом А.ПОРТНОВ утверждает, что "на допросе А.АНДРЮШКИН полностью сознался в фальсификации документов: он полностью описывает, как он контактировал с государственным исполнителем, с руководством Киевсовета – то есть он фактически всех сдает”. Депутат заметил, что все это отражено в постановлении о возбуждении уголовного дела.

“Мы будем снисходительно относиться к А.АНДРЮШКИНУ, которому грозит 7 лет заключения, и просить, чтобы срок был уменьшен в связи с чистосердечным раскаянием и признанием своей вины”, - отметил А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 13 марта перед началом заседания сессии Киевсовета государственный исполнитель сообщил, что Радивиловский райсуд Ривненской области принял постановление, которым прекратил действие решения съезда БЮТ от 2 июня 2007 года о досрочном прекращении полномочий и отзыве 15 депутатов Киевсовета.

В свою очередь председатель Радивиловского райсуду Виталий КОХНО заявил, что этот суд не рассматривал вопроса о прекращении действия решения съезда БЮТ от 2 июня 2007 года.

Справка УНИАН. 2 июня в 2007 г. на межпартийном съезде БЮТ было принято решение о досрочном прекращении полномочий 15 депутатов Киевсовета, избранных по избирательному списку блока.