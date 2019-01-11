Криминальный авторитет, кумир порохоботов и "меценат" Нарик получил наградной пистолет от Полторака в 2017-м году

Александр Петровский также был награжден отличием Президента Украины "Крест Степана Мазепы".

Бизнесмен Александр Петровский (Налекришвили), известный также как лидер организованной преступной группировки по прозвищу "Нарик", имеет наградное оружием от министра обороны Украины.

Об этом сообщается в статье Юрия Бутусова на сайте издания Цензор.НЕТ.

"Согласно имеющейся информации, 20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Glock 17" от министра обороны Украины Степана Полторака", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, 24 августа 2017 года Петровский был награжден отличием Президента Украины "Крест Степана Мазепы".

"В этот же день на 5-м канале, который принадлежит Петру Порошенко, вышел фильм о Петровском, где журналисты почему-то ни слова не сказали о словах Генерального прокурора Юрия Луценко и председателя СБУ Василия Грицака, которые называли Петровского-Налекришвили представителем преступного мира", - добавляет Бутусов.

Так, в 2011 году Луценко заявлял, что Петровский, известный в определенных кругах под прозвищем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группа была фактически разгромлена.

Журналист Бутсов отмечает, что правоохранительные органы рассматривают Петровского не как "бывшего "авторитета", а как "действующего".

Как сообщал УНИАН, Александра Петровского заметили во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре возле президента Петра Порошенко.

После публикации фото в соцсетях поднялась волна публикаций в защиту Петровского. В частности, "порохоботы" начали рьяно оправдывать "Нарика" тем, что он является одним из крупнейших меценатов украинской церкви, и вообще вкладывает деньги в Украину, а не против, поэтому его предыдущие "грехи" якобы можно "списать".