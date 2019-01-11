Криминальный авторитет, кумир порохоботов и "меценат" Нарик получил наградной пистолет от Полторака в 2017-м году
Бизнесмен Александр Петровский (Налекришвили), известный также как лидер организованной преступной группировки по прозвищу "Нарик", имеет наградное оружием от министра обороны Украины.
Об этом сообщается в статье Юрия Бутусова на сайте издания Цензор.НЕТ.
"Согласно имеющейся информации, 20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Glock 17" от министра обороны Украины Степана Полторака", - говорится в сообщении.
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Кроме этого, 24 августа 2017 года Петровский был награжден отличием Президента Украины "Крест Степана Мазепы".
"В этот же день на 5-м канале, который принадлежит Петру Порошенко, вышел фильм о Петровском, где журналисты почему-то ни слова не сказали о словах Генерального прокурора Юрия Луценко и председателя СБУ Василия Грицака, которые называли Петровского-Налекришвили представителем преступного мира", - добавляет Бутусов.
Так, в 2011 году Луценко заявлял, что Петровский, известный в определенных кругах под прозвищем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группа была фактически разгромлена.
Журналист Бутсов отмечает, что правоохранительные органы рассматривают Петровского не как "бывшего "авторитета", а как "действующего".
Как сообщал УНИАН, Александра Петровского заметили во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре возле президента Петра Порошенко.
После публикации фото в соцсетях поднялась волна публикаций в защиту Петровского. В частности, "порохоботы" начали рьяно оправдывать "Нарика" тем, что он является одним из крупнейших меценатов украинской церкви, и вообще вкладывает деньги в Украину, а не против, поэтому его предыдущие "грехи" якобы можно "списать".