Слева от митрополита: на молебне рядом с Епифанием и Порошенко "засветился" криминальный авторитет "Нарик" - журналист (фото)

Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки.

Во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре возле президента Петра Порошенко заметили лидера организованной преступной группировки Александра Петровского.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист, главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

"Первый совместный молебен митрополита Епифания и президента Порошенко состоялся в Днепре. К сожалению, генеральный прокурор Юрий Луценко не смог принять участие в поездке, иначе бы он опознал мужчину слева от митрополита, который пробрался так близко, будто он один из главных участников этого важнейшего события", - пишет журналист.

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Петровский, известный в определенных кругах под именем «Нарик», проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки, напомнил Бутусов. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена.

"Да, рядом с Порошенко и Епифанием на фотографии, по данным нынешнего генерального прокурора тот самый "лидер организованной преступной группировки" - Александр Петровский. А слева от Петровского в темных очках - "авторитет" по кличке "Эмиль", его правая рука. Кстати, мама Александра Петровского, Оксана Петровская, бывшая директором ряда фирм, созданных ее сыном, в 2016-м году стала директором Днепровского академического украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко, и вот вчера театр был удостоен президентом Украины статуса "национального", - рассказал журналист.

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