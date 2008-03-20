Десять стран НАТО добиваются предоставления Украине и Грузии ПДЧ

Десять стран НАТО добиваются предоставления Украине и Грузии Плана действий для членства. Такой шаг укрепил бы стабильность и безопасность в Европе, говорится в совместном неофициальном письме этих стран к Генеральному секретарю НАТО, сообщает Радио Свободасо ссылкой на агентство «Дойче Прессе-Агентур».

Письмо к Яапу де Хооп Схефферу подписали 9 новых членов НАТО: Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Чехия, – а также Канада.

Предоставление Украине и Грузии Плана действий для членства в НАТО на саммите Североатлантического союза в Бухаресте 2–4 апреля стало бы логическим продолжением нынешней политики сотрудничества с этими странами с учетом усилий, которые они обе приложили для реформирования своих военных и политических институций, говорится в письме.

Его авторы отмечают, что предоставление Плана действий для членства не означает приглашения вступать в НАТО.

В то же время они предостерегают, что отказ предоставить Украине и Грузии План действий может поставить под сомнение традиционную политику НАТО – политику «открытых дверей».

Вопрос о Плане действий для членства в НАТО для Украины и Грузии, как считают, будет одним из самых спорных на бухарестском саммите. Ряд стран НАТО во главе с Германией и Францией выступает против этого. Все вопросы в Североатлантическом союзе решаются только консенсусом, то есть полным согласием всех 26 нынешних членов.