Российский эсминец "Североморск" прибыл в оккупированный Севастополь

На вооружении корабля находятся восемь пусковых установок ЗРК «Кинжал».

Большой противолодочный корабль Северного флота России «Североморск» прибыл в оккупированный Севастополь.

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Как сообщает пресс-служба Черноморского флота России, корабль вошел в Черное море 9 января и взял курс на Севастополь, передает радио Свобода. «На вооружении корабля находятся восемь пусковых установок ЗРК «Кинжал» (64 ракеты), две четырехконтейнерные установки ракето-торпед «Раструб», реактивные бомбометные установки РБУ-6000, артиллерийские установки АК-100 и АК-630М. Также на борту базируются два вертолета Ка-27», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 января в ВМС ВСУ отметили, что таким образом РФ усиливает свою военную группировку в территориальных водах в районе временно оккупированного Крыма. В ведомстве отметили, что не имеют информации, с какой целью РФ передислоцирует ракетный эсминец. «Мы не знаем их намерений», - сказал собеседник.