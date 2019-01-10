Путин "уже и сам не рад": офицер США рассказал о планах НАТО в Черном море
Вход в Черное море десантного корабля ВМС США стал ответом на захват в плен Россией украинских моряков вблизи Керченского пролива.
Об этом заявил капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах, передает «Обозреватель». По его словам, США и другие страны НАТО намерены не допустить повторения подобных инцидентов.
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"Этого надо было ожидать после того, как российские корабли протаранили украинский буксир", – подчеркнул американский офицер.
"Туда собирается американский десантный корабль с морскими пехотинцами на борту. Эти корабли сами не ходят, у нас корабли ходят с эскадрой. Поэтому туда зайдут корабли, которые будут его охранять. Это делается потому, что украинские корабли будут пытаться пройти через пролив еще раз", – пояснил он.
По мнению Табаха, президент РФ Владимир Путин "уже и сам не рад всему, что происходит".
"Американский военный корабль они таранить не будут, также и турецкий, и другие корабли, по-моему, норвежские, которые там находятся. Они не будут их таранить, а только будут идти за ними "делать тень"... Россия понимает – у нее не достаточно морской силы, чтобы потопить или напасть на натовские корабли", – заявил военный.
Как отметил американский офицер, Украина и Россия "существуют не в вакууме", поэтому в Черноморский бассейн будут заходить корабли других стран НАТО, в частности.
Также Табах отметил, что российский эсминец "Североморск", который также зашел в Черное море, относится к классу сильнейших военных кораблей, которые есть в России.
"Когда военные проводят какие-то маневры, это всегда опасно для окружающих, это опасное оружие", – добавил он.