В ГБР опровергают информацию о якобы передаче им дел против Януковича
Государственному бюро расследований не передавали уголовные производства против экс-президента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
В Бюро отметили, что сегодня несколько СМИ со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о том, что Национальное антикоррупционное бюро и САП передали в ГБР около 50 уголовных производств против Януковича. В частности, шла речь об эпизодах завладения экс-президентом резиденцией «Межигорье» (Новые Петровцы, Киевская область), а также охотничьими угодьями в Сухолучье Киевской области.
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«Эта информация не соответствует действительности. Указанные уголовные производства в Государственное бюро расследований не передавались», - заявили в ГБР.
Как известно, ранее некоторые СМИ сообщили о якобы передаче ГБР открытых против Януковича уголовных производств по факту завладения резиденцией «Межигорье», а также охотничьими угодьями в Сухолучье.