Швейцария еще на год заморозила активы Януковича

Таким образом Швейцария стремится поддерживать судебное сотрудничество с Украиной.

Власти Швейцарии продлили еще на год заморозку активов экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему людей.

Об этом сообщило посольство Швейцарии в Украине на своей странице в Twitter.

Читайте такжеСуд разморозил десятки счетов фирм из окружения Януковича - СМИ

"19 декабря Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов украинского президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что целью продления заморозки активов является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.

Напомним, Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более 69 млн долларов) еще в 2014 году.