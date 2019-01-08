Посол Украины отреагировал на заявление бывшего президента Чехии о "провоцировании" Путина

На своей странице в Twitter Перебыйнис обратился к бывшему руководителю Чехии.

Заявление бывшего президента Чехии Вацлава Клауса в интервью ТВ Prima о том, что элиты западных стран, в частности Чехии, якобы подталкивают Украину к провокациям против России и ее президента Владимира Путина вызвала реакцию со стороны посла Украины в Праге Евгения Перебыйниса и некоторых чешских политиков.

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Как пишет "Европейская правда", Клаус заявил, что Путин ведет себя "осторожно и трезво" и не реагирует на каждую "провокацию".

На своей странице в Twitter Перебыйнис обратился к бывшему руководителю Чехии с вопросом: "Означает ли его заявление об Украине его согласие с теми, кто считал, что в 1938 году Чехословакия спровоцировала "осторожного и здравомыслящего" Гитлера?"

Реакцию дипломата поприветствовали чешские политики евродепутат Яромира Штетина и экс-председатель фракции партии ТОР 09 Мирослав Калоусек.