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Украина с созданием ПЦУ разорвала последние узы Москвы - Порошенко

13:27, 07 января 2019
Политика
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Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины / фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с созданием автокефальной Православной церкви Украины были разорваны последние путы, которые привязывали Киев к Москве с ее фантазиями об Украине как канонической территории Русской православной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время рождественской литургии в Софийском соборе, первого богослужения после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.

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«Создание автокефальной Православной церкви Украины и является залогом нашей независимости. Это - основа основ нашей духовной свободы. Мы разорвали последние путы, которые привязывали нас к Москве с ее фантазиями об Украине как канонической территории Русской православной церкви. Этого нет и уже не будет», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь.

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Теги: #автокефалия УПЦ КП#томос#ПЦУ