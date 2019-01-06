Муфтий Духовного управления мусульман Украины поздравил православных с получением томоса

Также муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов выразил надежду на углубление межрелигиозного диалога.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов поздравил православных христиан с получением томоса об автокефалии Православной церкви Украины и выразил надежду на углубление межрелигиозного диалога.

Об этом муфтий написал на своей странице в Facebook.

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«Это событие уже вошло в историю Украины как большой шаг по развитию не только независимой и всемирно признанной Православной Церкви, но и как большой шаг по развитию и укреплению независимого Украинского государства», - написал он.

«Именно в столетие Соборности Украины, которое мы будем отмечать в этом году, украинская нация получила один из самых мощных духовных факторов, который будет обеспечивать и охранять настоящую независимость Украины - Поместную Православную Церковь», - добавил Исмагилов.

Он также пожелал предстоятелю ПЦУ плодотворной работы в развитии церкви.

«Желаем Митрополиту Киевскому и всея Украины Блаженнейшему Епифанию плодотворной работы в дальнейшем развитии церкви и надеемся на дальнейшее углубление межрелигиозного диалога и плодотворное сотрудничество между христианами и мусульманами Украины», - написал муфтий.

Он добавил, что «Всевышний Господь в Священном Коране констатирует, что христианство и ислам - близкие религии, и между нами много общего, особенно в духовно-моральных ценностях и традициях благотворительности. Свидетельствуя это, мы выражаем наше уважение христианам Украины и готовность к сотрудничеству ради счастливого будущего Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляющуюся православную церковь.