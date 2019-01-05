Томос об автокефалии ПЦУ: опубликован полный текст исторического документа

Константинопольская церковь провозгласила украинскую "своей духовной дочерью".

Сегодня, 5 января, Вселенских Патриарх подписал Томос об автокефалии для Православной Церкви Украины.

Полный текст перевода исторического документа от Варфоломея, милостью Божьей Архиепископа Константинополя, Нового Рима и Вселенского Патриарха опубликовал ТСН.

"Вы приступили к горе Сиону... и к Церкви первенцев" (Евр. 12:22-23), блаженный среди народов Апостол Павел говорит всем верующим; и действительно, Церковь является горой, поэтому прочной и устойчивой, незыблемой и непоколебимой. Хотя одним стадом и одним телом Христовым есть и называется Церковью Божьей, которая повсюду имеет исповедание православной веры, общность в таинствах в Духе Святом и незыблемость апостольского преемства и канонического порядка, но еще от апостольских времен состоит из Церквей, расположенных на землях и странах, внутренне самоуправляемых собственными пастырями и учителями и служителями Евангелия Христова, то есть каждого места епископами, по причинам не только исторического значения городов и стран в мире, но и вследствие особых пастырских необходимостей в них.

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Итак, поскольку благочестивая и Богомбереженная земля Украины укреплена и возвеличена высшим промыслом и получила свою полную политическую независимость, государственные и церковные руководители которой уже почти тридцать лет горячо просят ее церковного самоуправления и бок о бок с народом и созвучно с его давними просьбами своего времени обращенными к святейшего Апостольского Константинопольского Престола, который по многовековым каноническим преданием обязан беспокоиться про Святые православные Церкви, которые имеют в этом потребность, а больше всего о тех, которые всегда с ним связаны каноническими узами, как историческая Митрополия Киевская, — то наша Покорность с Преосвященными при нас Митрополитами и всечестными, любимыми в Святом Духе братьями и сослужителями, по долгу заботы Великой Христовой Церкви за Православный мир, для исцеления постоянно угрожающих расколов и разделов в поместных Церквях, единомышленно определяем и провозглашаем, чтобы вся Православная Церковь, что находится в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украины вместе со Священными Митрополиями, Архиепископиями, Епископиями, монастырями, приходами и всеми в них церковными учреждениями, которая находится под покровом Основателя Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Богочеловека Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, существовала отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляемой, имея Первого в церковных делах и признавая каждого ее канонического Предстоятеля, который носит титул "Блаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины", — не допускается какого-либо дополнения или вычитания от его титула без разрешения Константинопольской Церкви, — который является председателем Святейшего Синода, который ежегодно созывается из Архиереев, приглашенных поочередно по их старшинству, из числа тех, что имеют епархии в географических границах Украины. Таким образом будут управляться дела Церкви в этой стране, как провозглашают божественные и святые Каноны, свободно и в Духе Святом, и беспрепятственно, без какого-либо другого внешнего воздействия.

К тому же, этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и упоминать под именем "Святейшая Церковь Украины", как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства; уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства.

И мы предоставляем ей привилегии и все суверенные права, принадлежащие автокефальной церковной Власти, так что отныне Митрополит Киевский и Всея Украины, совершая богослужения, поминает "Всех Епископов Православных", а сонм святых Архиереев при нем поминает его имя как Первого и Предстоятеля Святой Церкви Украины. То, что касается внутреннего церковного управления, рассматривается, судится и определяется исключительно им и Священным Синодом, следуя евангельскому и другому учению, согласно со Священным Преданием и уважаемыми каноническими постановлениями нашей Святой Православной Церкви, и наставлениями 6-го канона І Никейского Вселенского Собора, который определяет, что "если же при общем голосовании всех, которое будет справедливым и согласно церковному канону, двое или трое из-за собственной склонности к спорам будут возражать, то пусть имеет силу решение большинства", к тому же сохраняется право всех архиереев и прочего духовенства на апелляционное обращение к Вселенскому Патриарху, который имеет каноническую ответственность принимать безапелляционные судебные решения для епископов и другого духовенства поместных Церквей, в связи с 9-м и 16-м священными канонами IV Халкидонского Вселенского Собора.

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Проясняем к выше сказанному, что Автокефальная Церковь Украины признает главой Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и имеет вместе с другими каноническими обязанностями и ответственности, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения с Вселенским Патриархатом и другими поместными Православными Церквами. И до этого, Митрополит Киевский и Всея Украины, как и Архиереи Святой Церкви Украины, избираются отныне согласно надлежащих положений божественных и священных Канонов и в соответствии с соответствующими положениями ее Устава, которые имеют во всем обязательно соответствовать положениям этого Патриаршего и Синодального Томоса. Все архиереи обязаны заботиться, чтобы боголюбно пасти народ Божий, ведя в страхе Божьем мир и согласие в стране и в своей Церкви.

Но чтобы во всем находился не преуменьшаная связь духовного единства и общения святых Божиих Церквей, потому что мы научились "сохранять единство духа в союзе мира" (Еф. 4:3), то каждый Блаженнейший Митрополит Киевский и Всея Украины должен поминать по древним Преданиям святых Отцов наших Вселенского Патриарха, Блаженнейших Патриархов и других Предстоятелей поместных Православных Церквей, в ряду Диптихов, согласно каноническому порядку, получив свое место после Предстоятеля Церкви Чехии и Словакии в священных Диптихах и на церковных собраниях.

Таким образом, Православная Церковь Украины, через своего Первого канонического местоблюстителя Киевского Престола, обязана участвовать в отношении важных канонических, догматических и других вопросах в межправославных совещаниях, которые собираются время от времени, по священному обычаю, давно устоявшимся Отцами. Первый же, настановлений, обязан обязательно посылать необходимые надлежащие Мирные Грамоты к Вселенскому Патриарху и в других Предстоятелей, и сам имеет право от них получать, начиная свои мирные поездки от Первопрестольной Церкви Константинополя за обычаями, получая от нее и Святое Миро, для проявления духовного единства с ней. Для решения значительных вопросов церковного, догматического и канонического характера следует Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины, от имени Священного Синода своей Церкви обращаться к нашего Святейшего и Вселенского Патриаршего Престола, стремясь от него авторитетного мнения и твердого взаимопонимания, причем права Вселенского Престола на Экзархат в Украине и священные ставропигии хранятся неприменшеними.

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Так вот, на всех этих условиях, наша Святая Христова Большая Церковь благословляет и провозглашает Православную Церковь Украины Автокефальной и щедро призывает на Иерархию на Украинской земле, непорочный клир и благочестивый народ ее, из неисчерпаемого сокровища Святого Духа, божественные дары, молясь, чтобы Первый и Великий Архиерей Иисус Христос, заступничеством всенепорочной и всеблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, святого славного и равноапостольного князя Владимира и святой славной княгини Ольги, преподобных и богоносных Отцов наших, подвижников и монахов Киево-Печерской Лавры и других монастырей, укрепил навсегда ее в теле Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви таким образом зачисленную Автокефальную Церковь Украины и подал ей благостояння, единство, мир и рост, на славу Его, и Отца, и Святого Духа.

Таким образом, такое решен и розсуджене и в радости возвещено вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного сохранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос, написанный и подписанный в Кодексе нашей Великой Константинопольской Церкви Христовой, врученный в точном и идентичной копии Блаженнейшему Предстоятелю Святейшей Церкви, митрополиту Епифанию и Его превосходительству Президенту Украины господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления.

Года две тысячи девятнадцатого, месяца января, 6 числа, индиктиона 12.