Если не помочь Украине оружием, Россия победит в этой войне – президент Эстонии

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Delfi.ee.

По словам Ильвеса, Украина не может воевать с российской армией, используя устаревшую военную технику. "Прочитайте статью Тимоти Гартона Эша в The Guardian - только оружие может остановить оружие", - сказал Ильвес, начав дискуссию о ситуации в Украине.

"Если ты не будешь бороться с нападающими, то ты проиграешь. И это произойдет и в Украине, если мы им не поможем", - убежден он.

Читайте такжеИностранные партнеры предоставят Украине летальное оружие, если это будет необходимо - Порошенко

Ильвес также порекомендовал прочитать статью другого британского журналиста Бена Джуда о конфликте России и Украины "подготовьте Украину к бою или сдайтесь". "Ситуация в Украине очень серьезная, и я надеюсь, что это поймет большее количество людей. Если мы не поможем Украине, то Россия победит в этой войне", - сказал Ильвес.

Президент Эстонии считает, что Европейский союз должен сохранять единство и решимость в "обуздании агрессора и его сторонников". По его мнению, важно также ускорить поставки в Украину гуманитарной помощи. "Например, на доставку помощи из Эстонии ушло три месяца", - сказал Ильвес.