Варфоломей: украинский народ становится свободным от любого внешнего давления и вмешательства

По словам Вселенского патриарха, предоставлять автокефалию Украинской церкви - это право и привилегия Константинопольской матери-церкви.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что после предоставления автокефалии Украинская церковь становится свободной от любого внешнего давления и вмешательства, которые были не в пользу собственной идентичности.

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Об этом говорится в его обращении к Епифанию, которое Вселенский патриарх зачитал после подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

«Вот, для него (украинского народа - УНИАН) также пришло время так же, как и для многих других православных народов, чтобы наслаждаться священным даром освобождения и независимости, становясь свободным от любого внешнего давления и вмешательства, которые достаточно часто были не в пользу собственной идентичности», - заявил он.

Варфоломей сказал, что «вы имели полное право просить и требовать автокефалию. Это было право и привилегия Константинопольской матери-церкви дарить вам томос об автокефалии».

«Мы искренно молимся, что вы докажете, что достойны этого дара и окунете себя, как любимые собратья других церквей-сестер, во всеправославное единство и сотрудничество, а также в наше общее присутствие и работу в современном мире, который жаждет неисчерпаемых духовных сокровищ», - добавил Вселенский патриарх.