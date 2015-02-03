Иностранные партнеры дадут Украине летальное оружие в случае необходимости – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове на брифинге сказал президент Украины Петр Порошенко.

"Если нам будет нужно летальное оружие, я уверен, что нам никто не откажет", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что в Украине есть довольно качественное оружие собственного производства. При этом он выразил сожаление, что сейчас нет времени развернуть его масштабное производство.

Он подчеркнул, что сотрудничество с иностранными партнерами необходимо для того, чтобы "подстраховаться на время", пока это производство будет налажено.

Читайте такжеМаккейн: не дать Украине оружие будет сигналом слабости для потенциальных агрессоров во всем миреПо словам Порошенко, Украина уже получает иностранные поставки военного нелетального снаряжения, в частности униформу, станции радиоэлектронной борьбы и тому подобное.

По мнению Порошенко, чем сильнее будут Вооруженные силы Украины, чем эффективнее они будут действовать, тем мощнее будет позиция страны.