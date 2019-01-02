В РФ не предоставили официальных документов о состоянии здоровья политзаключенного Дудки - Денисова

Представители России сообщили, что Дудка получает необходимые лекарства, а также его консультируют врачи.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что представители российской власти заявляют об удовлетворительном состоянии здоровья арестованного украинца, фигуранта так называемого «дела украинских диверсантов» Владимира Дудки, но официальных документов не предоставили.

Как украинский омбудсмен сообщила в Facebook, ей пришел ответ от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой на запрос о состоянии здоровья украинского политзаключенного Владимира Дудки, которого удерживают в СИЗО Симферополя.

«Три месяца понадобилось российской стороне, чтобы проверить состояние здоровья украинца, ведь запрос я направила еще в сентябре прошлого года. Кроме того, 26 декабря я еще раз обращалась к Татьяне Москальковой по поводу значительного ухудшения состояния здоровья Владимира - ему грозит инсульт», - заявила Денисова.

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«Российский омбудсмен в ответ на мой сентябрьский запрос отметила, что состояние здоровья Владимира Дудки удовлетворительное. Владимир, в связи с хроническими заболеваниями, находится под диспансерным наблюдением, его консультируют врачи, проводятся клинико-лабораторные исследования, а также выдаются необходимые лекарства», - подчеркнула она.

«Также эта информация подтверждается и от советника президента РФ, Председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаила Федотова, который ранее направил свой ответ», - заявила омбудсмен.

Вместе с тем она отметила, что «никаких официальных документов, подтверждающих это, предоставлено не было».

Как сообщал УНИАН, крымчан Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликов задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст.222 ч.3, ст.222.1 ч.3, ст.30 ч.1 - ст.281 ч.2 п. А УК РФ).

16 ноября 2017 года подконтрольный России Севастопольский горсуд приговорил Штыбликов к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину.

Уголовное дело в отношении Дудки и Бессарабова суд 6 апреля 2018 года вернул прокурору для устранения недостатков.

31 июля Дудке и Бессарабову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей еще на шесть месяцев.

Правозащитники неоднократно заявляли о том, что так называемое «дело украинских диверсантов» является политически мотивированным уголовным преследованием.