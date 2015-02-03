Рада сегодня рассмотрит закон об антикоррупционном бюро и три закона об информационной безопасности
Первый заместитель руководителя фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко отмечает, что его фракция поддержит антикоррупционный закон, который позволит начать работу Национального антикоррупционного бюро.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кононенко сказал во время брифинга в парламенте.
Он отметил, что сегодня Верховная Рада рассмотрит антикоррупционные законы. Одним из них вносятся изменения в несколько законодательных актов, что позволит начать работу антикоррупционного бюро.
“Позиция нашей фракции - мы, безусловно, поддержим этот закон. Есть вопросы к некоторым положениям этого закона, но мы считаем, что это будет урегулировано в течение рассмотрения в комитете и второго чтения”, - сказал депутат.
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Кроме того, отметил он, сегодня будут рассматриваться три закона об информационной безопасности государства.
Также, напомнил Кононенко, в четверг, 5 февраля, парламент будет рассматривать вопрос о депутатской и судейской неприкосновенности. Депутат отметил, что его фракция поддерживает снятие неприкосновенности с депутатов и судей.
“Мы будем голосовать за направление этого закона в Конституционный Суд и Венецианскую комиссию”, - сказал Кононенко.
Кроме того, он сообщил, что фракция будет поддерживать президентский законопроект относительно справедливого судопроизводства с некоторыми поправками профильного комитета.