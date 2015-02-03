Рада сегодня рассмотрит закон об антикоррупционном бюро и три закона об информационной безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кононенко сказал во время брифинга в парламенте.

Он отметил, что сегодня Верховная Рада рассмотрит антикоррупционные законы. Одним из них вносятся изменения в несколько законодательных актов, что позволит начать работу антикоррупционного бюро.

“Позиция нашей фракции - мы, безусловно, поддержим этот закон. Есть вопросы к некоторым положениям этого закона, но мы считаем, что это будет урегулировано в течение рассмотрения в комитете и второго чтения”, - сказал депутат.

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Кроме того, отметил он, сегодня будут рассматриваться три закона об информационной безопасности государства.

Также, напомнил Кононенко, в четверг, 5 февраля, парламент будет рассматривать вопрос о депутатской и судейской неприкосновенности. Депутат отметил, что его фракция поддерживает снятие неприкосновенности с депутатов и судей.

“Мы будем голосовать за направление этого закона в Конституционный Суд и Венецианскую комиссию”, - сказал Кононенко.

Кроме того, он сообщил, что фракция будет поддерживать президентский законопроект относительно справедливого судопроизводства с некоторыми поправками профильного комитета.