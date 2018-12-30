Круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился – Луценко

По словам генпрокурора, круг подозреваемых сузился с нескольких тысяч до нескольких сот.

Круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета сузился с нескольких тысяч до нескольких сот человек.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире «5 канала».

«Круг подозреваемых в исполнении (убийства журналиста – УНИАН) очень серьезно сузился с нескольких тысяч до нескольких сот. Пока что мы идем за исполнителем», - сообщил Луценко.

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На вопрос, когда именно будет известна фамилия исполнителя убийства, Луценко отметил, что даже ФБР не смогла предоставить Украине никакой помощи в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.