Материальный фактор не исчез: в ЦИК прогнозируют раздачу денег на выборах президента

Социология фиксирует, что огромное количество людей готовятся голосовать, принимая во внимание материальные факторы, заявил Андрей Магера.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что президентские выборы 2019 года не будут отличаться от выборов, которые состоялись в 2014 году.

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Об этом он сообщил в эфире "Прямого" в ток-шоу "Ситуация".

"Это будут вторые президентские выборы, которые пройдут в период фактической вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Вместе с тем, такой фактор, как способность избирателей брать деньги от штабов кандидатов, она к сожалению никуда не исчезнет. Социология фиксирует – огромное количество людей готовятся, как голосовать именно, принимая во внимание материальные факторы. Я не думаю, что выборы 2019 года особенно будут отличаться от выборов 2014 года. Какого-то особого отличия, по моему мнению, не будет", - сказал Магера.