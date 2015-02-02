В Киеве разоблачен российский информцентр, который проводил антиукраинскую пропаганду среди студентов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

«Эта псевдо организация функционировала на базе одного из ВУЗов Украины. Так называемые «дипломаты» проводили среди украинских студентов откровенную антигосударственную пропаганду», - рассказал Лубкивский.

Он также сообщил, что информационный центр начал свою деятельность в августе 2013 года под видом развития и укрепления образовательных, культурных отношений с РФ.

Читайте такжеСБУ: Россия планирует на 9 мая массовое освобождение заключенных для войны на Донбассе«Этот центр занимался намеренно пропагандой среди украинских студентов, попыткой затянуть их в круг спецслужб РФ. Проводили соответствующую агитацию. Были так называемые дипломатические семинары. Наших студентов приглашали посетить РФ для того, чтобы там их тоже «паковать» информацией», - подчеркнул Лубкивский.