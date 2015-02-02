В СБУ объяснили, что делал Медведчук на переговорах в Минске

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, пишет Украинская правда.

"СБУ инкорпорировала Виктора Медведчука в процесс освобождения заложников и пленных. И хочу при этом сказать, что такой вынужденный шаг был оправданным, ибо в результате инкорпорирования Медведчука в эту ситуацию, было освобождено 150 граждан Украины", - сказал он.

"Мы исходим из того, что для нас жизни наших граждан является первоочередным и самым главным. Поэтому мы идем на такой шаг, чтобы всех, кто находится в плену, в заложниках, вытащить из плена. По сути, Медведчук является гарантией того, что договоренности о взаимной передаче пленных будут соблюдены", - подчеркнул Лубкивский.

Позже в комментарии "Украинской правде" Лубкивский сообщил, что опыт освобождения 150 граждан будет использован и далее.

Отвечая на вопрос, имеет ли Медведчук какой-то доступ к секретным данным, Лубкивский ответил:

Читайте такжеВ АП объяснили роль Медведчука в "минских встречах""Нет. Он это делает на общественных началах. Он не является нашим сотрудником, он имеет сугубо полномочия в рамках рабочей группы. Медведчук не подписывал с нами никаких документов, он не имеет никаких доступов. Единственный доступ, который у него есть - к базе данных с информацией о том, кого из заложников надо забрать из плена", - подчеркнул Лубкивский.

"Он просто имеет такой статус, чтобы решать вопросы, связанные с возвращением людей", - добавил он.

Раньше в АП "Украинской правде" сообщили, что Медведчук не является членом Трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на Донбассе, а назначен СБУ спецпредставителем по вопросам гуманитарного характера по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях