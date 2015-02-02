ЛНР и ДНР пытаются сломать Минские договоренности, а это недопустимо - Кулеба

Об этом в эфире "Подробностей недели" рассказал Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям МИД Украины.

"Представители ДНР и ЛНР фактически пытаются сломать Минские договоры, они говорят: "Мы готовы оставить и выполнять договор если он будет изменен в нашу сторону", а это недопустимо", - сказал дипломат.

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По его словам, террористы пытаются навязать сценарий Владимира Путина.

"Если собрать все в одну картинку начиная с сентября, можно сказать что террористы протягивают линию РФ, сама Россия отошла в бок. Мы тоже рассчитывали на достижение результатов, мы ждали что результат будет, но очевидно что не все хотят остановить кровопролитие", - рассказал Кулеба.

Также, по словам дипломата, цель Путина провести линию размеживания в границах псевдореспублик.

"Они хотят чтобы линия размежевания проходила там где сейчас, это позиция Путина", - убежден политик.