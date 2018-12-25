Чубаров рассказал, как в первые дни оккупации в церквях УПЦ МП в Крыму раздавали оружие

По словам Чубарова, в церквях УПЦ МП в первые дни российского вторжения хранилось оружие и туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что видел, как в первые дни российского вторжения в Крыму в церквях УПЦ МП люди переодевались в военную форму и получали оружие.

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Как рассказал Чубаров в интервью телеканалу «Прямой», он видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие и туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края.

«Они там переодевались в форму и там они получали оружие. Это говорит о том, что к тому моменту церковь православная, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы. Любая церковь, любой религиозный центр, любое вероисповедание, на которые, безусловно, имеют любые граждане Украины право, в том числе мусульмане, иудеи, католики и другие, – они не должны выполнять указания из другого государства», – сказал Чубаров.