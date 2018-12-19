Чубаров: оккупанты мстят крымским татарам за поддержку пленных украинских моряков

По словам депутата, схваченный россиянами крымскотатарский активист Эдем Бекиров страдает от ряда тяжелых болезней.

Народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о новой волне незаконных арестов крымских татар на оккупированном Россией Крымском полуострове.

Как сообщает пресс-служба БПП, парламентарий выступил с соответствующим заявлением с трибуны Верховной Рады.

«12 декабря, при пересечении административной границы между материковой Украиной и временно оккупированным Крымом, был незаконно задержан, а впоследствии арестован общественный деятель Эдем Бекиров, 57 лет, гражданин Украины, житель села Новоалексеевка Генического района Херсонской области. Он страдает от ряда тяжелых болезней: сахарный диабет, ампутирована нога, в этом году он перенес сложную операцию на сердце. Российские оккупанты обвиняют Эдема Бекирова в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ. Только 18 декабря к нему был допущен адвокат и выяснилось, что за неделю ареста Эдема не посещал врач», – указал Чубаров.

Народный депутат считает, что новая волна преследования крымских татар со стороны российских оккупантов связана с поддержкой пленных украинских моряков.

«Это своеобразная месть крымским татарам за их помощь захваченным в плен украинским морякам», - подытожил он.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».