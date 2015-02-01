Песков: Кремлю требуется время, чтобы оценить переговоры в Минске

"Для того, чтобы получить достоверную, объективную информацию о результатах встречи контактной группы в Минске требуется время", - сказал Песков, передают РИА Новости.

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Как сообщал УНИАН, 31 января, в Минске прошла очередная встреча трехсторонней контактной группы с представителями боевиков по урегулированию конфликта на Донбассе. Как заявил после завершению встречи представитель Украины, экс-президент Леонид Кучма, неявка подписантов Минского соглашения - лидеров так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, сорвала переговоры.