Трехсторонняя контактная группа подготовила для Минска документ по урегулированию ситуации на Донбассе



Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, 28 января Президент Украины Петр Порошенко встретился с представителями Трехсторонней контактной группы, а именно со специальным представителем председательствующей в ОБСЕ Сербии Хайди Тальявини, представителем Украины Леонидом Кучмой и представителем России, российским послом в Украине Михаилом Зурабовым для обмена взглядами относительно наиболее напряженных вопросов, связанных с деэскалацией ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Накануне консультаций в Минске, Трехсторонняя контактная группа пришла к пониманию, что дальнейшие практические шаги должны быть достигнуты: обязывающее соглашение относительно немедленного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения (линии разграничения), как это было согласовано в Минском меморандуме 19 сентября 2014 года; отсутствия ограничений для поставки основных товаров и гуманитарной помощи в пораженные (войной) районы Донецкой и Луганской области, а также по ощутимому прогрессу в освобождении заложников", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что "документ, который возможно будет подписан в субботу, включает перечень конкретных шагов, которые предназначены обеспечить внедрение этих приоритетных задач, направленных на деэскалацию ситуации. Документ вступил в окончательную форму 29 января".

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В этой связи отмечается, что Трехсторонняя контактная группа готова отправиться в Минск в субботу, чтобы провести очередной раунд консультаций и завершить принятие согласованных договоренностей всеми подписантами Минского протокола и меморандума от 5 и 19 сентября соответственно, которые направлены на имплементацию мирного плана Президента Украины Петра Порошенко.