Полторак назвал переход кораблей в Азовское море примером мужества, стойкости и выдержки моряков

Министр обороны заявил, что моряки, подвергшиеся давлению со стороны ФСБ РФ, с честью и достоинством ведут себя в тюрьме.

Переход кораблей Военно-морских сил ВС Украины через Керченский пролив является ярким примером мужества, стойкости и выдержки украинских моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время рабочей поездки в Одессу.

«Переход группы кораблей ВМС через Керченский пролив - яркий пример мужества, стойкости и выдержки наших моряков и он заслуживает уважения», - сказал Полторак.

По его словам, в составе и коллективе ВМС есть люди, которые являются настоящими патриотами Украины, которые мотивированы, готовы рисковать жизнью при выполнении боевых задач.

«Одним из примеров является поход катерной группы, который был осуществлен из Одессы через Керченский пролив в Мариуполь», - отметил министр обороны.

Он подчеркнул, что командование ВМС ВСУ, командиры и матросы, которые принимали участие в подготовке и осуществлении перехода действовали исключительно в соответствии со всеми международными нормами, законами и морским правом.

По словам Полторака, только благодаря выдержке, мужеству и героизму украинских моряков, в очередной раз доказано, что Российская Федерация ведет открытую агрессию против Украины.

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«Они (россияне – УНИАН), понимая свое превосходство, ждали и провоцировали наших моряков, чтобы они открыли огонь. Три катера ВМС Украины, из которых два боевых и один буксир, против шести катеров ФСБ России и четырех кораблей ВМФ РФ! Преимущество, конечно, очень большое. Но главный принцип РФ - «можно воевать, когда есть огромное преимущество». И они ждали, чтобы наши ребята дали ответ, чтобы это потом стало причиной открытой, широкомасштабной агрессии против Украины», - подчеркнул министр обороны.

Он также заявил, что моряки, подвергшиеся давлению со стороны ФСБ РФ, с честью и достоинством ведут себя в тюрьме. Полторак заверил, что ни один украинский военнопленный не будет оставлен россиянам.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру ”Яны Капу” и катерам ”Бердянск” и ”Никополь”, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым ”судом” в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО ”Лефортово” и ”Матросская тишина”.