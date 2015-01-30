The Washington Post: Украина нуждается в помощи США

Об этом пишут Стивен Пайфер, старший научный сотрудник Брукингского института и бывший посол США в Украине, и Строуб Тэлботт, президент Брукингского института, бывший заместитель госсекретаря США в 1994-2001гг., в своей статье, которая называется «Украина нуждается в помощи США», опубликованной в американской газете The Washington Post.

Боевики, которых поддерживают российские войска, начали атаковать Донецк и Луганск. Дипломатические усилия не привели к какому-либо прогрессу в урегулировании конфликта – или хотя бы к более четкому соблюдению режима прекращения огня, который абсолютно не действует. Запад, в том числе Соединенные Штаты, должен серьезно отнестись к вопросу оказания помощи Украине, если не хочет, чтобы ситуация еще больше ухудшилась. Это означает, что сейчас Украине нужно предоставить реальную финансовую помощь, чтобы помочь ей защитить себя.

После вмешательства регулярных российских воинских частей в ситуацию в восточной Украине в августе, соглашение о прекращении огня было достигнуто в Минске 5 сентября. Условия прекращения огня в лучшем случае соблюдались частично, но продолжались регулярные обстрелы через линию фронта.

После затишья в декабре боевые действия разгорелись с новой силой в этом месяце. Лидер так называемой Донецкой Народной Республики недавно заявил, что собирается захватить всю Донецкую область. На следующий день сепаратисты, которым, вполне вероятно, помогали российские военные, обстреляли Мариуполь, в результате чего погибло около 30 мирных жителей.

Москва не сделала ничего для содействия мирному урегулированию. Она не забрала свое оружие и не обеспечила контроль над российско-украинской границей, что предусматривалось Минским соглашением. Президент России Владимир Путин продолжает отрицать, что его войска участвуют в боевых действиях в Украине, хотя российское телевиденье показывает солдат с русскими нашивками на форме в действии.

По всей видимости, Кремль стремится продолжать конфликт, чтобы оказывать давление и дестабилизировать украинское правительство.

Для Запада эта проблема выходит за рамки Украины. Россия переступила через свод правил, который сохранял мир, стабильность и безопасность в Европе в течение почти 70 лет, и применила силу, чтобы изменить границы. Если Запад не ответит на это, он может ожидать еще больших проблем, даже вооруженных конфликтов, от России в других странах, и тогда, чтобы остановить Россию, Западу придется заплатить гораздо более высокую цену.

До этого времени Соединенные Штаты и Европейский Союз отвечали на агрессию России экономическими санкциями. Они нанесли серьезный ущерб российской экономике, но еще не достигли своей политической цели: заставить Москву согласиться на настоящее урегулирование конфликта путем переговоров.

Соединенные Штаты также оказали военную поддержку Украине, но всего лишь на сумму 120 млн. долл., причем помощь была только нелетальной.

Вашингтон должен делать больше, чтобы заставить Россию изменить курс. Это означает, что украинской армии нужно предоставить достаточно средств, чтобы сделать дальнейшую агрессию настолько дорогостоящей, чтобы Путин и российская армия больше не хотели эскалации боевых действий.

Восемь бывших американских практикующих специалистов в сфере национальной безопасности – мы вдвоем, а также бывший представитель США в НАТО Иво Даалдер, бывший заместитель министра обороны Мишель Флурнуа, бывший посол США в Украине Джон Хербст, бывший заместитель министра обороны Ян Лодал, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис и бывший заместитель начальника штаба Европейского командования США Чарльз Уолд – собрались вместе, чтобы разработать следующие рекомендации для их немедленной реализации. (Они будут опубликованы в понедельник в докладе «Сохранить независимость Украины, противостоять российской агрессии: Что должны делать США и НАТО?»).

Во-первых, Белый дом и Конгресс должны предоставить Украине существенную финансовую помощь для ее обороны: 1 млрд. долл. военной помощи в текущем финансовом году, а затем еще по 1 млрд. долл. в 2016 и 2017 финансовом году. Конгресс должен не только разрешить предоставление помощи, как он это сделал, приняв «Акт в поддержку свободы в Украине» в прошлом году, но также выделить средства.

Во-вторых, правительство США должно изменить свою политику и начать предоставлять Украине летальную помощь. Большая часть средств, о которых говорилось выше, должны быть выделены на нелетальную помощь. Например, украинская армия остро нуждается в РЛС обнаружения ОП артиллерии, чтобы точно определять, откуда противник ведет обстрелы из минометов и систем залпового огня, которые являются причиной 70 % случаев гибели украинцев.

Но украинцам также необходимы некоторые виды оборонительных вооружений, особенно легкое противотанковое оружие. Противотанковым ракетам, которые находятся на вооружении украинской армии, уже более 20 лет, и большая часть из них не работает. Американское противотанковое оружие могло бы восполнить этот огромный пробел.

В-третьих, правительство США должно обратиться к другим государствам-членам НАТО и призвать их помочь Украине, особенно те страны, которые используют советскую технику и системы вооружения, совместимые с украинской военной техникой. Если Соединенные Штаты решат предоставить летальную помощь Украине, мы полагаем, что и некоторые другие страны-члены НАТО сделают то же самое.

Время не терпит отлагательства. Через три месяца в восточную Украину придет весна, и в это время боевые действия могут вспыхнуть с новой силой. Мы должны помочь украинцам сдержать агрессию.