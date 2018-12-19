Суд в оккупированном Крыму оставил под арестом трех захваченных украинских военных моряков

Таким образом, украинцы останутся в московских СИЗО до 24 января 2019 года.

Подконтрольный России Верховный суд Крыма 19 декабря оставил под арестом захваченных 25 ноября у берегов Крыма украинских военных - старшего матроса буксира «Яны Капу» Владимира Варимеза, старшего матроса катера «Никополь» Андрея Опрыско и мичмана «Яны Капу» Юрия Будзыло.

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Об этом сообщает Крым.Реалии. При этом всем троим сократили срок содержания под стражей на один день из-за якобы допущенной ранее технической ошибки.

Таким образом, украинцы останутся в СИЗО Москвы до 24 января 2019 года.

На данный момент суд продолжает рассматривать апелляции на арест еще двоих захваченных украинских военных.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинском буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».