Волкер рассказал о ситуации с освобождением украинских моряков из российского плена

Волкер отметил, что надеялся, что в знак доброй воли Россия могла бы освободить украинских моряков перед Рождеством, но пока нет каких-либо признаков со стороны России, что она может это сделать.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал о ситуации вокруг освобождения 24 военнопленных украинских моряков, захваченных Россией в результате открытого нападения с применением оружия на поражение 25 ноября.

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Волкер заявил: «К сожалению, у меня нет хороших новостей, чтобы сообщить вам». «Я бы надеялся, что в знак доброй воли Россия могла бы сделать это перед Рождеством, но пока нет каких-либо признаков со стороны России, что она может это сделать», – сказал Волкер.

«Много людей, включая США, включительно с канцлером Германии Меркель и другими политиками на (европейском) континенте призвали Россию освободить этих моряков немедленно. И канцлер Меркель подняла этот вопрос в телефонном разговоре с президентом Путиным на прошлой неделе. Фактом является то, что Россия сказала «Нет». Она утверждает, что есть некая юридическая процедура, но этого не может быть по определению, потому что они удерживают моряков незаконно. Но россияне говорят, что этот процесс будет длиться месяцами. Поэтому, к сожалению, ситуация не кажется хорошей. Единственное, что украинцы должны быть уверены, что все – и США, и НАТО, и Западная Европа, – все призывают Россию немедленно освободить моряков», – сказал Курт Волкер.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября российские силовики вблизи Керченского пролива открыли огонь по трех украинских кораблях, которые после неудачной попытки мирно пройти с Черного в Азовское море (Россия физически заблокировала судоходный канал розвернутим поперек грузовым судном) возвращались обратно в Одессу, и силой захватили их, а также взяли в плен 24 украинских моряка, при этом трое из них были ранены.