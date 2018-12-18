Волкер и Йованович призвали Россию освободить пленных украинских моряков

Американские дипломаты назвали неприемлемой агрессию РФ против Украины.

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович призвали власти Российской Федерации освободить всех 24 пленных украинских моряков.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в "Твиттере". "Спецпредставитель Волкер и посол Йованович встретились с министром обороны Степаном Полтораком и подчеркнули, что агрессия России неприемлема", - сообщает посольство.

"Россия должна освободить украинских членов экипажей, вернуть украинские суда, а также не препятствовать морскому транзиту в/из украинских портов", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».