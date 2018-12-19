Появился отчет Еврокомиссии по безвизу: Украина должна принять срочные меры

В Еврокомиссии заявляют, что Украина должна принять неотложные меры в борьбе с коррупцией и выполнить рекомендации из отчета прошлого года, которые еще не были реализованы.

Европейская комиссия одобрила второй отчет относительно выполнения требований безвизового режима восемью странами Восточной Европы и Западных Балкан, в частности и Украиной.

Все страны выполняют эти требования, однако должны принять дополнительные меры по борьбе с коррупцией и нерегулярной миграцией. Отчет принят на заседании Еврокомиссии в среду, 19 декабря, передает DW.

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Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос подчеркнул, что безвизовый режим - это "большое достижение", которое влечет за собой ответственность и обязанности. "Я приветствую, что все эти страны продолжают выполнять свои обязательства, но призываю к быстрым и более активным усилиям для снижения нерегулярной миграции, а также борьбы с коррупцией и организованной преступностью в некоторых случаях", - заявил Аврамопулос.

В Еврокомиссии заявляют, что Украина должна принять неотложные меры в борьбе с коррупцией и выполнить рекомендации из отчета прошлого года, которые еще не были реализованы. В отчете указывается на то, что Украина не отменила обязанность для активистов-антикоррупционеров подавать е-декларации. Брюссель призывает сделать это "срочно". Также в ЕС ожидают быстрого начала работы Высшего антикоррупционного суда, запуска полноценной системы проверки электронных деклараций, НАБУ и САП, что, по мнению Еврокомиссии, продолжают выполнять свою работу, однако вопросы "относительно их эффективности и независимости" не были решены. В частности, до сих пор не проведен аудит НАБУ, "вызывает обеспокоенность политически обусловленное назначение аудиторов". Кроме того, в отчете ожидают "восстановления независимости и доверия" к САП.

В нынешнем отчете указывается то, что нерегулярная миграция из Украины, так же, как и из Сербии и Боснии и Герцеговины "остается высокой". Согласно отчету, в 2017 году количество отказов во въезде в ЕС для украинцев выросла на 47 процентов - до 33 тысяч, и продолжила расти в 2018 году. Зато количество украинцев, которые незаконно находятся в ЕС, в 2017 году выросла всего на 13 процентов, а в первой половине этого года роста не было. В то же время Брюссель беспокоит рост количества необоснованных заявок на убежище от граждан Молдовы и Грузии.

Также в Еврокомиссии указали на организованную преступность на территории ЕС с участием граждан всех восьми стран. Речь идет о контрабанде, в частности наркотиков, незаконной перевозке мигрантов через границу, отмывании денег, киберпреступлениях, а также хищениях. В Еврокомиссии отметили, что украинцы, в первую очередь, вовлечены в контрабанду сигарет в ЕС и в киберпреступления.

Еврокомиссия обязана подавать отчет о безвизе один раз в год - этого требует новый механизм приостановления визовой либерализации. Если какая-то из стран не выполняет требования или же нерегулярная миграция или необоснованные заявки на убежище превышают определенный уровень, Еврокомиссия может приостановить безвиз для этой страны.

Хотя без виз в ЕС могут ездить граждане около 60-ти стран, Еврокомиссия должна отчитываться об Украине, Грузии, Молдове, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии. Для Украины безвизовый режим с ЕС действует с июня 2017 года.