Еврокомиссар заявил об отсутствии рисков для приостановления безвиза с Украиной

Йоханнес Хан заявил, что ему неизвестны никакие злоупотребления, которые могут повлиять на возвращение к требованию получения шенгенских виз для туристических поездок в ЕС.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил о том, что в настоящее время отсутствуют риски, которые могут привести к приостановке безвизового режима для граждан Украины с целью путешествия в страны Шенгенской зоны.

Об этом еврокомиссар сказал в интервью радиостанции «Радио НВ».

«Я не знаю ни о каких инцидентах или злоупотребления, которые могли бы привести к приостановке безвизового режима, если это касается пользования этим режимом гражданами. Но вы видели в нашем отчете, который вышел в декабре прошлого года, есть другие вопросы, связанные с визовой либерализацией, где есть прогресс, а где могут быть риски. Опять же, это касается борьбы с коррупцией», - сказал Хан.

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«Но сейчас нет рисков для безвизового режима из-за поведения украинцев за рубежом», - отметил еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенскую зону.

Украине для введения безвизового режима с ЕС необходимо было выполнить 144 требования. В Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что украинцы в полной мере заслужили безвиз, потому что вы выполнили необходимые 144 условия.

В то же время, в ЕС создали законодательное обоснование для приостановления безвизовых режимов с любыми странами, чьи граждане нарушают условия соблюдения безвизового режима. В частности, этот механизм может быть применен в случае возникновения миграционных рисков.

Безвизовый режим позволяет украинцам находиться в ЕС до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Они не должны искать убежища или пытаться трудоустроиться. Это будет нарушением европейского законодательства. Также украинцы для посещения стран Евросоюза должны доказать свою цель поездки.

28 марта 2018 года Хан заявил, что Верховная Рада должна как можно скорее снять обязательства о представлении электронных деклараций с общественных активистов, так как распространение этого требования на общественных активистов противоречит европейским устремлениям Украины.

«Украинская власть не выполнила взятого ею обязательства. Неспособность отменить распространение требования, установленного для государственных служащих, на представителей гражданского общества не соответствует европейским устремлениям Украины и настоятельным рекомендациям Украине от международных партнеров, в том числе ЕС (в частности, в контексте мониторинга продолжения выполнения Украиной обязательств в рамках процесса либерализации визового режима), Венецианской комиссией и ОБСЕ/БДИПЧ», - подчеркнул Хан.

12 мая Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с июня 2017 года безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 500 тыс. украинцев.