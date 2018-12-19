Миссия ЕС по оценке потребностей регионов, которые пострадали от агрессии РФ в Азовском море, посетит Украину в январе

Миссия с представителями Европейской Комиссии и людьми из Представительства ЕС должна посетить Мариуполь и Бердянск в середине января.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что миссия Евросоюза по оценке влияния российской агрессии в Азовском море на экономическую и социальную ситуацию в Приазовье посетит Мариуполь и Бердянск в середине января.

Об этом посол ЕС сообщил в комментарии УНИАН.

"Мы планируем, что миссия прибудет в течение недели, которая начнется 14 января, с представителями из Брюсселя - из Европейской Комиссии, и с людьми из Представительства ЕС", - сказал Мингарелли.

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"И наше намерение касается визита в Мариуполь и Бердянск, чтобы поговорить с местными властями и определить направления, по которым мы можем обеспечить определенную помощь, смягчить экономическое и социальное влияние в связи с тем, что происходит в Азовском море", - добавил посол.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз намерен в начале 2019 года отправить в Украину миссию по оценке потребностей регионов, пострадавших от агрессии Российской Федерации в Азовском море.