Украина обвинила Сербию в нарушении "джентльменского соглашения" из-за голосования в ООН по Крыму
Посол Украины в Сербии Александр Александрович обвинил Белград в нарушении джентльменского соглашения между президентами стран из-за голосования Сербии по резолюции ООН по Крыму.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Kurir.
Он напомнил, что в июле во время визита президента Украины Петра Порошенко в Белград между лидерами двух стране будет достигнуто "джентльменское соглашение не голосовать друг против друга".
В то же время Сербия оказалась одной из 19 стран, проголосовавших против принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая призывает Россию вывести ее войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущую российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.
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"Сербия могла по меньшей мере водержаться", - сказал Александрович.
"К сожалению, нам не понятны действия Сербии", - добавил он, отметив, что Украина не поддержала членства Косово в Интерполе и демонстрирует конкретные шаги в непризнании независимости этой страны.
Также посол выразил сожаление из-за неприсоединения Сербии к санкциям ЕС против России.
Как сообщал УНИАН, 18 декабря Генассамблея ООН поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались 72.
В резолюции выражается настойчивый призыв к Российской Федерации вывести войска с оккупированной украинской территории Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.
Также высказана серьезная обеспокоенность по поводу милитаризации Крыма Российской Федерацией как государством-оккупантом.
Кроме того, выражается «серьезная обеспокоенность относительно опасного обострения напряженности и неоправданного применения силы Российской Федерацией против Украины, в том числе против трех судов Вооруженных сил Украины 25 ноября 2018 года в Черном море». Страны-подписанты резолюции призвали РФ безусловно и немедленно освободить корабли, экипажи и технику.