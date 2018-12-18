Рада сегодня не будет рассматривать законопроект о противодействии государству-агрессору в информационной сфере

В то же время в повестку дня был включен вопрос об обеспечении беспрепятственной деятельности СМИ в предвыборный период 2019 года.

Верховная Рада Украины не включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере (№ 9068).

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос выносился на голосование трижды, однако максимум набирал 211 голосов при минимально необходимом количестве в 226.

В то же время в повестку дня был включен проект постановления об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019 (№ 9329).

Также в повестку дня сессии не был включен проект закона о запрете торговли землей сельскохозяйственного назначения (№ 9364) и проект закона об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития (№ 9162).

Кроме того, не включен был и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту (№ 9122).

Читайте такжеПрезидент надеется, что Антикоррупционный суд будет создан к февралю

Как сообщал УНИАН, законопроектом № 9068 «О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере» предлагается несколько видоизменить типы контента, запрещенные к трансляции телерадиовещателями. Предлагается более четко ввести такие категории запрещенного контента, как «высказывания, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины, если такая трансляция преследует цель разжигания вражды и ненависти» и «терминология, которая противоречит Закону Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

«Осознавая, что эти нормы могут быть использованы чрезмерно, в том числе для подавления академической дискуссии и исследования войны на востоке Украины и оккупации Крыма, отдельно приведена квалифицирующая цель «разжигание вражды и ненависти», что соответствует статье 20 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Более того, для применения соответствующих норм закона, в соответствии с международными стандартами защиты прав человека, на законодательном уровне предлагается закрепить ряд факторов, на которые должны обращать внимание органы власти при анализе того, насколько те или иные высказывания способствуют разжиганию вражды. Эти критерии взяты из практики Европейского суда по правам человека», - отмечается в документе

Кроме того, проектом закона усиливается ответственность вещателей (до 25% от суммы лицензионного сбора и без применения санкции в виде предупреждения) за трансляцию телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, которые содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины, а также вводится ответственность за предоставление ложной информации в документах на получение лицензии, а также в структуре собственности вещателей и провайдеров.