Аналитик назвал главную причину все более угрожающего поведения Путина

"Трудно быть оптимистом, когда имеешь дело с фашистской Россией", - отметил эксперт.

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил дал прогноз по поводу возможных военных провокаций на Донбассе перед выборами в Украине в 2019-м.

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Об этом сообщает «Главред».

"Трудно быть оптимистом, когда имеешь дело с фашистской Россией. Путин ведет себя все наглее и угрожающе. Демонстрирует босяцкую самоуверенность и откровенное хамство международного масштаба. Сейчас говорить о каких-то сдвигах или перспективах − преждевременно. Хорошо, что сохранили то, что имеем. Одна из причин такого хамовитого и угрожающего поведения (Кремля − "Главред") − близость выборов. Путлер определился, кто его враг и чьего проигрыша он будет неистово добиваться на выборах. Об этом уже последняя шавка в кремлевских подворотнях отгавкала − он ненавидит и хочет не допустить переизбрания Порошенко. А для этого до выборов будет нагнетать ситуацию", − считает эксперт.

По мнению Чорновила, Путин и его окружение будет делать ставку на тех украинцев, которые устали от войны и желает моментальных финансовых привилегий для себя. "Потому рассчитывает на тех где-то с 30% процентов, которым все последствия наплевать, лишь бы война закончилась, армию перестали финансировать, а им за эти деньги и пенсии повысили и тарифы снизили. Наивные, конечно. Но они у нас есть, и их очень много. Путин своим нагнетанием ситуации в Донбассе будто сигнализирует им: "Не голосуйте за Порошенко, голосуйте за тех, кто вам обещают быстрый мир без особых предпосылок". Поэтому до выборов никаких существенных улучшений ожидать не стоит.