Гройсман распорядился сократить численность аппарата ВР на 12%
09:46, 30 января 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман подписал распоряжение о сокращении численности аппарата ВР на 12%.
REUTERS
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Как отметил Гройсман, он «обещал продолжить шаги относительно прозрачности и повышения эффективности работы парламента».
По словам Гройсмана, он «подписал распоряжения, которым сократил численность аппарата Верховной Рады на 12%, что составляет 80 человек».
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