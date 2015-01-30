Гройсман распорядился сократить численность аппарата ВР на 12%





Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как отметил Гройсман, он «обещал продолжить шаги относительно прозрачности и повышения эффективности работы парламента».

По словам Гройсмана, он «подписал распоряжения, которым сократил численность аппарата Верховной Рады на 12%, что составляет 80 человек».

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