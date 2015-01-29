В АП обещают уволить служащих, которые получили статус участника АТО



Как сообщила пресс-служба президента, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов.

”Сегодня президент Украины принял решение об увольнении нескольких сотрудников Администрации президента, которые в последнее время получили статус участников АТО. Позиция крайне четкая - работники администрации должны быть образцом профессионализма и моральных качеств, особенно в эти времена”, - подчеркнул он.

По убеждению президента, статус участника АТО должны получать только лица, непосредственно задействованные в операции на местах, а регулярные служебные командировки не могут быть основанием для его получения.

«Статус участника боевых действий должны получать только те военные, кто непосредственно на поле боя с оружием в руках защищает нашу свободу. «Военный туризм», если есть такие случаи, нужно прекратить», - подчеркнул Таранов.

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Глава государства будет инициировать пересмотр критериев статуса участника АТО на законодательном уровне.

”Это позволит четко разграничить статус военных и гражданских участников антитеррористической операции”, - сообщил заместитель главы АП.

Таранов отметил, что Администрация президента обратилась в соответствующие органы с просьбой предоставить полный список тех, кто получил удостоверение участника АТО.

”Чтобы убедиться, что никто больше не изъявил желание стать «военным туристом» - ни из администрации, ни среди представителей местных органов власти”, - добавил он.

Относительно увольнения вышеуказанных лиц, Таранов отметил, что глава Администрации президента Борис Ложкин подписывает документы по их увольнению.