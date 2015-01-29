Совет ЕС призывает Киев готовить документы для МКС в отношении преступлений против человечности в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говоритсяв выводах Совета ЕС по иностранным делам, заседание которого состоялось сегодня в Брюсселе.

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„Совет призвал украинскую власть оперативно предпринять необходимые правовые меры, которые позволят Международному уголовному суду рассмотреть дела по обвинению в преступлениях против человечности, совершенных на территории Украины в 2014-2015 годах”, - говорится в выводах.

Кроме того, Совет ЕС вновь заявил о важности ратификации Украиной Римского устава Международного уголовного суда, что является частью ее обязательств по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.