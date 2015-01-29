Совет ЕС по иностранным делам заявил об ответственности России за обстрел Мариуполя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в выводах Совета ЕС, принятых сегодня в Брюсселе по итогам чрезвычайного заседания по рассмотрению ситуации в Украине.

„Совет решительно осуждает беспорядочный обстрел жилых районов, особенно в Мариуполе, и недавнюю эскалацию боевых действий в Донецкой и Луганской областях Украины. Совет шокирован большим количеством жертв. Совет отметил доказательства постоянной и растущей поддержки, которую Россия оказывает сепаратистам, что подчеркивает ответственность РФ”, - говорится в документе.

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В связи с этимСовет ЕС ожидает, что Россия использует свое влияние и „будет побуждать сепаратистов без промедления остановить враждебные действия и полностью выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими договоренностями”.

Речь, в частности, идет о прекращении боевых действий и выводе тяжелого вооружения из зоны безопасности вдоль линии разграничения, что предусмотрено Минским меморандумом.

Как сообщал УНИАН, утром 24 января боевики обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли более 30 человек, более 100 были ранены.