В Евросоюзе рассчитывают на быстрый запуск работы Антикоррупционного суда

В ЕС отметили, что процесс отбора судей должен быть независимым и прозрачным.

В Европейском Союзе заявляют, что рассчитывают на быстрый запуск работы Высшего антикоррупционного суда в Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении Евросоюза и Украины по итогам проведения пятого заседания Совета ассоциации сегодня в Брюсселе.

"Совет ассоциации согласился с необходимостью введения в действие, без дальнейших задержек, полностью функциональной и эффективной системы проверки электронных деклараций и отмены обязательства подавать имущественные декларации для антикоррупционных активистов. Совет ассоциации подчеркнул, что гражданское общество играет ключевую роль в борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении.

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"Украина и ЕС согласились с необходимостью продолжать прилагать важные усилия в борьбе с коррупцией, напомнили о важности осуществляемых реформ и приняли во внимание уже предпринятые в этой сфере шаги, и в частности создание новых законодательных и институциональных механизмов для борьбы с коррупцией в Украине", - отмечается в документе.

В заявлении также говорится о том, что Украина и ЕС согласились с важностью обеспечения независимости, эффективности и устойчивости новой специализированной антикоррупционной институциональной базы. Совет ассоциации приветствовал усилия с целью создания Высшего антикоррупционного суда и рассчитывает на быстрое и своевременное практическое введение его в действие с целью формирования судебной практики приговоров. "Процесс отбора судей должен быть независимым, прозрачным и учитывать личные качества", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Совет ассоциации приветствовал работу Национального антикоррупционного бюро Украины и снова подтвердил, что все антикоррупционные институты должны осуществлять свою работу свободно, без неоправданного влияния.

Также были отмечены важность независимости и доверия к Специализированной антикоррупционной прокуратуре, необходимость продолжения реформы Генеральной прокуратуры.

Вместе с тем Совет ассоциации признал усилия украинской власти во внедрению реформы системы юстиции, включая запуск нового Верховного суда.

"Обе стороны согласились с важностью продолжения текущих реформ в этой сфере с целью обеспечения эффективности, независимости и прозрачности судебной системы", - говорится в заявлении.