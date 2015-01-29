Суд обязал нардепа Винника вернуть 335 миллионов гривень долга

29 января 2015 г. Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу народного депутата, члена парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Ивана Винника и оставил в силе решение Новокаховского городского суда Херсонской области о взыскании с Винника задолженности в размере 335 млн.грн. Дело рассматривалось судами почти два года, сообщают Українські новини.

Как ранее сообщалось в СМИ, о в 2008 году ООО «Завод строительных материалов» (Новая Каховка) заключило договор с банком о предоставлении кредита в размере 322 млн. грн. Поручителем по кредиту выступил Иван Винник.

В 2013 году акционеры «Завода строительных материалов» отстранили Ивана Винника от исполнения обязанностей директора предприятия. Однако он всеми способами пытался оставить контроль над предприятием, в том числе путем рейдерского захвата при участии вооруженных группировок, частных охранных компаний. По данному факту было открыто уголовное расследование.

В 2013 году «Завод строительных материалов» перестал обслуживать кредит, в связи с чем банк обратился в суд с заявлением об взыскании многомиллионной задолженности с предприятия и поручителей. В этом же году Хозяйственный суд Киева вынес решение о взыскании долга в полном объеме с предприятия.

«Завод строительных материалов» - одно из крупнейших предприятий по производству газобетона в Восточной Европе. Мощность предприятия составляет порядка 450 тыс. куб. м в год. Производственные площади насчитывают более 30000 м кв. На предприятии работает порядка 300 человек.