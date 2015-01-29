Суд обязал нардепа Винника вернуть 335 миллионов гривень долга
Дело рассматривалось судами почти два года.
29 января 2015 г. Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу народного депутата, члена парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Ивана Винника и оставил в силе решение Новокаховского городского суда Херсонской области о взыскании с Винника задолженности в размере 335 млн.грн. Дело рассматривалось судами почти два года, сообщают Українські новини.
Как ранее сообщалось в СМИ, о в 2008 году ООО «Завод строительных материалов» (Новая Каховка) заключило договор с банком о предоставлении кредита в размере 322 млн. грн. Поручителем по кредиту выступил Иван Винник.
В 2013 году акционеры «Завода строительных материалов» отстранили Ивана Винника от исполнения обязанностей директора предприятия. Однако он всеми способами пытался оставить контроль над предприятием, в том числе путем рейдерского захвата при участии вооруженных группировок, частных охранных компаний. По данному факту было открыто уголовное расследование.
В 2013 году «Завод строительных материалов» перестал обслуживать кредит, в связи с чем банк обратился в суд с заявлением об взыскании многомиллионной задолженности с предприятия и поручителей. В этом же году Хозяйственный суд Киева вынес решение о взыскании долга в полном объеме с предприятия.
«Завод строительных материалов» - одно из крупнейших предприятий по производству газобетона в Восточной Европе. Мощность предприятия составляет порядка 450 тыс. куб. м в год. Производственные площади насчитывают более 30000 м кв. На предприятии работает порядка 300 человек.