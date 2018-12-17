"Поворотный момент в истории": Порошенко и Варфоломей обсудили результаты Объединительного собора

Как сообщил президент Петр Порошенко, вселенский патриарх Варфоломей считает, что Объединительный собор в Софии Киевской открыл новую эру в мировом православии.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вселенский патриарх Варфоломей I во время телефонного разговора с ним назвал Объединительный собор представителей украинских православных церквей поворотным моментом в истории вселенского православия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на пресс-конференции в Киеве.

Глава государства сказал, что перед пресс-конференцией общался по телефону со вселенским патриархом Варфоломеем.

«Разговор длился чуть больше времени, чем мы ожидали. Но этот разговор был очень важным, в продолжение событий, которые произошли вчера», - отметил он.

«Его святейшество считает, что наш собор вообще стал поворотным моментом в истории вселенского православия и открывает его новую эру», - подчеркнул Порошенко.

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По словам президента, ровно сто лет назад власти независимой Украины - сначала Павел Скоропадский, затем Симон Петлюра, впервые поставили на повестку дня вопрос об автокефалии для Украинской церкви, в декабре 1918 года.

«За эту независимость боролось несколько поколений украинцев, в Украине и диаспоре по всему миру. За нее, за автокефалию и независимость украинской церкви расстреливали, как митрополита Василия Липкивского; высылали в Сибирь, как сотни и сотни украинских священников; объявляли анафему, как владыке Филарету», - отметил Порошенко.

«История все и всех расставила по своим местам. И произошло это именно вчера, 15 декабря 2018 года, когда основали автокефальную православную церковь Украины», - сказал глава государства.

«Украинцы и раньше создавали свои мощные церковные структуры, которые были независимыми от Москвы. Но впервые, подчеркиваю, впервые возникает церковь, освященная вселенским престолом», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН ,15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Вселенский патриарх Варфломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины, блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

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Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорилось, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.