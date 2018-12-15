Яценюк об избрании предстоятеля поместной православной церкви: сегодня - День нашей духовной независимости

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что для украинской поместной православной церкви начинается новая эпоха.

"Осуществляется вековечная мечта - предстает украинская поместная православная церковь. Ее благословенное появление несет исторические изменения и для Украины, и для всего вселенского православия", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после избрания предстоятеля украинской поместной автокефальной православной церкви, которым стал Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Сегодня действительно великий День - День нашей духовной Независимости", - подчеркнул лидер НФ.

"Святая София Киевская, а с ней вся Украина, весь православный мир наблюдал, как наша Автокефальная Церковь обрела своего предстоятеля", - написал он.

Арсений Яценюк выразил искренние поздравления Предстоятелю Украинской Поместной Автокефальной Православной Церкви Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию: "Уверен, Вы поведете Церковь Украинского народа к ее достойному месту в семье Поместных Православных Церквей".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что для Украинской Поместной Православной Церкви начинается новая эпоха - "эпоха становления, и она требует больших сил всех украинцев".

"Большая благодарность нашему народу, который молился за свою Церковь. Большая благодарность Вселенскому патриарху и нашим церковным иерархам за все мудрые решения. Приношу дань уважения президенту Украины Петру Порошенко. В этом историческом событии - его личный и государственный чин. Поздравляю нас всех! Поздравляю Украину! Слава Иисусу Христу! Слава Навеки Богу!", - написал Арсений Яценюк.